MONTREAL -- Results have come in from borough mayor elections across Montreal, with three final nailbiters settled on Monday by very thin margins: Cote-des-Neiges-NDG, Outremont and RDP-Pointe-Aux-Trembles.

Outremont, notably, was won by just 23 votes, by Ensemble Montreal's candidate. Fewer than 9,000 people voted in that race and 299 ballots were counted as spoiled, far more than the amount that decided the outcome.

Ahuntsic-Cartierville

Émilie Thuillier (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 18,909, 56.24 per cent

Chantal Huot (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 12,906

Kassandre Chéry Théodat (Mouvement Montréal): 1,807

Anjou

Luis Miranda (Équipe Anjou) : 7,323, 71 per cent

Kettly Beauregard (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante) : 2,467

Wassim Meradi (Mouvement Montreal) : 510

Cote-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace:

Gracia Kasoki Katahwa (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 11,940, 37.48 per cent

Lionel Perez (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 11,857, 37.22 per cent

Matthew Kerr (Mouvement Montréal): 3,562

Sue Montgomery (Courage – Équipe Sue Montgomery): 3,087

Alexander Montagano (Équipe CDN – NDG / Team CDN – NDG): 1,144

Neal Mukherjee (Action Montréal – Équipe Gilbert Thibodeau): 268

Lachine

Maja Vodanovic (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 7,243, 62.3 per cent

Josée Côté (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,393

LaSalle

Nancy Blanchet (Équipe LaSalle Team) : 7,353, 48 per cent

Steven Laperrière (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 3,112

Jean-François Lefebvre (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 3,081

Theodros Wolde (Mouvement Montréal): 1,275

Francisco Moreno (Action Montréal – Équipe Gilbert Thibodeau): 503

Le Plateau-Mont-Royal

Luc Rabouin (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 18,542, 74.6 per cent

Shant Karabajak (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,433

Daniel Vazquez (Mouvement Montréal): 1,869

Le Sud-Ouest

Benoit Dorais (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 9,411, 57.7 per cent

Francine Verrier (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,822

Keeton Clarke (Mouvement Montréal): 2,087

L'île-Bizard–Sainte-Geneviève

Stéphane Côté (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 2,709, 47.44 per cent

Normand Marinacci (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 1,939

Susan Kennerknecht Bastien (Mouvement Montréal): 1,062

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Pierre Lessard-Blais (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante) : 19,633, 51.1 per cent

Karine Boivin-Roy (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 15,539

Patricia Tulasne (Mouvement Montréal): 2,377

Robert Sevigny (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 865

Montreal North

Christine Black (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 8,329, 63.8 per cent

Will Prosper (Projet Montreal – Équipe Valérie Plante): 3,835

Carl-Henry Jean-Francois (Mouvement Montreal): 633

Vito Salvaggio (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 269

Outremont

Laurent Desbois (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,151, 50.14 per cent, by a margin of 23 votes

Philipe Tomlinson (Projet Montreal – Équipe Valérie Plante): 4,128, 49.86 per cent

Pierrefonds-Roxboro

Dimitrios (Jim) Beis (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 8,580, 60.4 per cent

Patricio Cruz-Gutierrez (Projet Montreal – Équipe Valérie Plante): 3,586

Nadeem Sohail (Mouvement Montreal): 1,983

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Caroline Bourgois (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 14,337, 47.88 per cent, by a margin of 306 votes

Lyne Laperrière (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 14,031, 46.86 per cent

Charles Sounan (Mouvement Montréal): 1,574

Rosemont–La Petite-Patrie

François Limoges (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 31,325, 70.28 per cent

Gilles Grondin (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 13,244

Saint-Laurent

Alan Desousa (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 11,441, 70.24 per cent

Blaise Guillotte (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 3,429

Nassif Zakaria (Mouvement Montréal): 1,199

Philippe Tessier (Independent): 219

Saint-Leonard

Michel Bissonnet (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 9,071, 64 per cent

Nerlande Gaetan (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 2,590

Lili-Anne Tremblay (Mouvement Montreal): 2,529

Verdun

Marie-Andree Mauger (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 11,693, 64.89 per cent

Antoine Richard (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,984

Jayoti Nanda (Mouvement Montreal): 1,342

Ville-Marie

Serge Sasseville (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 1,980, 39.7 per cent

Daniel Tran (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 1,816

Balarama Holness / Idil Issa (Mouvement Montreal): 1,151

Zbigniew Mandryk (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 42

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension