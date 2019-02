CTV Montreal





Hundreds of schools in southern Quebec have announced school closures for Wednesday:

Concordia University (all activities, labs, classes - including evening classes - libraries, services)

McGill University

Université de Montreal (all day and evening activities and classes, incuding most clinics, but essential services will be maintained)

UQAM

Université Laval

Université du Quebec a Rimouski

Ecole de Technologie Superieure

Ecole Polytechnique Montreal

Université du Quebec en Outaouais

Champlain College

Dawson College (daytime classes only)

John Abbott College

Marianopolis College

Vanier College (all day and evening classes)

Cegep Edouard Montpetit (morning classes suspended, staff is expected to show up)

Cegep Garneau

Cegep Gerald Godin

Cegep de La Tuque

Cegep de Levis-Lauzon

Cegep Limoilou

Cegep de Maisonneuve

College Merici

O'Sullivan College

College de Rosemont

College Shawinigan

Cegep de Sorel-Tracy

Cegep St. Jean sur Richelieu

Cegep de Thetford

Cegep de Trois Rivieres

College de Valleyfield

Cegep de Vieux Montreal

Elementary and High Schools

English Montreal School Board

Lester B. Pearson School Board - all schools, centres, daycares, head office and after school activities

Commission scolaire de Montreal

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire de Laurentides

Commission Scolaire des Trois-Lacs

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

New Frontiers School Board

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries classes Tuesday night and Wednesday

Commission scolaire Marie-Victorin

Commission scolaire de la Pointe-de-l'ïle

Riverside School Board Schools and all Centres (including ACCESS) are closed

Commission scolaire des Patriotes

Commission scolaire des Sommets

Commission scolaire Val des Cerfs

Commission scolaire des Portages de L'Outaouais

Commission scolaire du Chemin du roy

Commission scolaire des Samares

Commission scolaire de la Region de Sherbrooke

Eastern Townships School Board

College Bourget

College Ste-Anne

College Notre-Dame

École Charles-Perrault

Faith Christian Academy

Montreal Oral School for the Deaf

Ecole Bilingue Notre Dame de Sion

Bialik High School

Peter Hall School

Vanguard School

Vaudrin Academy

West Island College

Trafalgar School for Girls

Villa Maria High School

Lower Canada College

Summit School

Emmanuel Christian School

JPPS Elementary

Kells Academy (all campuses)

NorthStar Academy

École Alex Manoogian

College Bois de Boulogne

Daycares

CPE Dorval

CPE Dollard

CPE Treehouse

Garderie SuperKidz Daycare Centre

CPE of Hebrew Foundation

CPE Lachine

CPE les Petites Cellules

CPE Riverview

CPE Tyndale St. Georges

A-KIDDY-Z NEST Day Care Centre / Garderie Le Nid des Bouts de Choux

CPE du JPPS

Other