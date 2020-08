MONTREAL -- The city of Saint-Jerome has placed a prohibition of all non-essential water consumption on its territory Thursday.

The prohibition comes after a major water leak in the community, and it applies to all watering as well as non-essential use.

En raison d'une fuite d'eau majeure, la Ville est dans l'obligation d'interdire toute consommation d'eau non essentielle jusqu'à nouvel ordre. Nous demandons la collaboration des citoyens pour limiter au maximum leur consommation résidentielle. https://t.co/LqCLJlnYz1 pic.twitter.com/JbmGctQuwp — Ville Saint-Jérôme (@VilleStJerome) August 6, 2020

Citizens are also asked to limit their residential consumption.

Those wanting more information can contact 450-569-5000.