MONTREAL -- Wind gusts up to 100 kilometres per hour are downing trees and causing power outages across Quebec.

Here are some of the striking images and video of the storm, as shared on social media.

This happened this morning at a home on Huron/Shakespeare in DDO#CJAD800 pic.twitter.com/nVy3SQTYpt — Elizabeth Zogalis (@EZogalis) November 1, 2019





Veuillez noter que la bibliothèque Notre-Dame-de-Grâce sera fermée aujourd'hui, 1er novembre, en raison d'une panne d'électricité et d'une chute d'arbre qui bloque l'accès au bâtiment. #bibliomontreal pic.twitter.com/iQf9wIW2yf — Bibliothèques de MTL (@bibliomontreal) November 1, 2019