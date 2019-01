CTV Montreal





Terrible weather convinced schools in the greater Montreal area to close on Thursday.

Here is the list of closed schools and school boards:

English Montreal School Board

Lester B. Pearson School Board

Commission Scolaire de Montreal

Commission Scolaire de Marguerite Bourgeoys

Commission Scolaire de la Pointe de L'Ile

Riverside School Board

New Frontiers School Board

Sir Wilfried Laurier School Board

Eastern Townships School Board

Loyola High School

LCC

Hebrew Academy Elementary - High School - CPE

Selwyn House

The Study

Sacred Heart

Kuper Academy

Ecole Bilingue Notre Dame de Sion

Summit School

Trafalgar School for Girls

St George's School Elementary

St George's School High School

Emmanuel Christian School

Hebrew Foundation School

Faith Christian Academy

Vanguard

Villa Maria

Garderie Foundation School

Azrieli Talmud Torah

Herzliah

College de l'Assomption

Centre d'integration scolaire

College Notre-Dame-de-Lourdes

Ecole Buissonniere

Giant Steps School

College Notre Dame

Kells Academy

Peter Hall School

Solomon Schechter Acadmey

Bialik High School

JPPS

Northstar Academy

College Beaubois

Charlemagne

Montreal Oral School for the Deaf

La petite ecole de beaconou

Vaudrin Academy

Miss Edgar's and Miss Cramp's

Outside of Montreal

Commission Scolaire de Laval (daycares are open)

Commission Scolaire des Sommets

Commission Scolaire Des Grandes Seigneuries

Commission Scolaire Des Hautes Rivieres

Commission Scolaire Vallée des Tisserands

Commission Scolaire Des Trois Lacs

Commission Scolaire Des Patriotes

Saint-Hyacinthe

Marie Victorin

College Marcellin Champagnat (ESMC)

College Francais primaire & secondaire

College Heritage de Chateauguay

College Charles Lemoyne and Academie internationale (Longueuil-Saint Lambert and Ste. Catherine)

Sorel-Tracy

Val des Cerfs

Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu

Rotiwennakehte elementary

Ratihen:te high school

College Reine-Marie

Commission Scolaire Des Samares

Commission Scolaire Des Affluents

Academie Antoine-Manseau

College Champagneur

Ecole Marie-Anne in Rawdon

College de l’Assomption

Cegep de Lanaudière

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-IÎles (Daycare and administration open)

Academie Lafontaine

