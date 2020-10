MONTREAL -- The Orange Montreal metro line between Lionel-Groulx and Henri-Bourassa stations is down due to a train breakdown.

Service is expected to return at 10:50 a.m.

[Interruption en cours] ⚠️ Pour d’autres options pour vos déplacements, utilisez le calculateur d’itinéraires (en décochant option métro) ⏩ https://t.co/wGJ44yYt7rhttps://t.co/a0QgXhpegE pic.twitter.com/ihbdBda8VN — Ligne Orange (@stm_Orange) October 14, 2020

Up-to-date information on metro and public transit system throughout Montreal is available on the STM twitter account.