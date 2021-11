MONTREAL -- Results are coming in from borough elections across Montreal.

Results from the mayoral race can be found in this story.

Ahuntsic-Cartierville

Émilie Thuillier (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 13,716

Chantal Huot (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 9,609

Kassandre Chéry Théodat (Mouvement Montréal): 1,331

Anjou

Luis Miranda (Équipe Anjou) : 4,944

Kettly Beauregard (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante) : 1,635

Wassim Meradi (Mouvement Montreal) : 387

Cote-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grace

Lionel Perez (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 11,249

Gracia Kasoki Katahwa (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 11,014

Matthew Kerr (Mouvement Montréal): 3,334

Sue Montgomery (Courage – Équipe Sue Montgomery): 2,889

Alexander Montagano (Équipe CDN – NDG / Team CDN – NDG): 1,087

Neal Mukherjee (Action Montréal – Équipe Gilbert Thibodeau): 259

Lachine

Maja Vodanovic (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 6,204

Josée Côté (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 3,797

LaSalle

Nancy Blanchet (Équipe LaSalle Team) : 6,679

Steven Laperrière (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 2,811

Jean-François Lefebvre (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 2,792

Theodros Wolde (Mouvement Montréal): 1,136

Francisco Moreno (Action Montréal – Équipe Gilbert Thibodeau): 421

Le Plateau-Mont-Royal

Luc Rabouin (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 15,060

Shant Karabajak (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 3,541

Daniel Vazquez (Mouvement Montréal): 1,513

Le Sud-Ouest

Benoit Dorais (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 6,269

Francine Verrier (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 3,212

Keeton Clarke (Mouvement Montréal): 1,437

L'île-Bizard–Sainte-Geneviève

Stéphane Côté (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 1,708

Normand Marinacci (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 1,234

Susan Kennerknecht Bastien (Mouvement Montréal): 660

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Karine Boivin-Roy (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 16,168

Pierre Lessard-Blais (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante) : 12,560

Patricia Tulasne (Mouvement Montréal): 1,974

Robert Sevigny (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 745

Montreal North

Christine Black (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,604

Will Prosper (Projet Montreal – Équipe Valérie Plante): 2,221

Carl-Henry Jean-Francois (Mouvement Montreal): 369

Vito Salvaggio (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 129

Outremont

Philipe Tomlinson (Projet Montreal – Équipe Valérie Plante): 3,706

Laurent Desbois (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 3,623

Pierrefonds-Roxboro

Dimitrios (Jim) Beis (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 7,885

Patricio Cruz-Gutierrez (Projet Montreal – Équipe Valérie Plante): 3,286

Nadeem Sohail (Mouvement Montreal): 1,888

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Caroline Bourgois (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 10,477

Lyne Laperrière (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 9,595

Charles Sounan (Mouvement Montréal): 1,048

Rosemont–La Petite-Patrie

François Limoges (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 28,415

Gilles Grondin (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 12,217

Saint-Laurent

Alan Desousa (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 11,088

Blaise Guillotte (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 3,341

Nassif Zakaria (Mouvement Montréal): 1,185

Philippe Tessier (Independent): 216

Saint-Leonard

Michel Bissonnet (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 8,154

Nerlande Gaetan (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 2,313

Lili-Anne Tremblay (Mouvement Montreal): 2,288

Verdun

Marie-Andree Mauger (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 10,503

Antoine Richard (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 4,250

Jayoti Nanda (Mouvement Montreal): 1,272

Ville-Marie

Serge Sasseville (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 1,980

Daniel Tran (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 1,816

Balarama Holness / Idil Issa (Mouvement Montreal): 1,151

Zbigniew Mandryk (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 42

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Laurence Lavigne Lalonde (Projet Montréal – Équipe Valérie Plante): 14,418

Guillaume Lavoie (Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre): 8,930

Giuliana Fumagalli (Quartiers Montréal): 2,128

Julien Kakpovi (Mouvement Montreal): 1,510

Clément Sauriol (Action Montréal - Équipe Gilbert Thibodeau): 397





This is a developing story that will be updated.