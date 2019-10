Longueuil police say a man has been shot at a business in Brossard.

Police say the incident happened on Taschereau Blvd. west of Highway 10 Wednesday morning. Reports say the man was shot inside a gym at the time.

Police are at the scene.





Homme atteint par projectiles d’arme à feu dans un commerce du boulevard Taschereau à l’ouest de l’autoroute 10 à Brossard. Policiers du @policespal sur place. Plus de détails à venir. — Police de Longueuil (@PoliceSPAL) October 30, 2019

This is a developing story and will be updated.